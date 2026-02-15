El Nàstic rescata un punto insuficiente

Punto de fe de un Nàstic que no se rindió en la segunda mitad pese a encajar el segundo tanto y acabó rescatando un punto que, al principio del encuentro, nadie hubiera dado por bueno.

Reina adelantó al filial en la primera mitad, y tras la reanudación Bouare marcó el que parecía dejar el partido visto para sentencia.

Los granas apelaron al orgullo, y el revolucionador Abdallah recortó distancias. Emmanuel se marcó el empate en propia, y el Nàstic todavía tuvo una para ganar.