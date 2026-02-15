Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mitja Marató BarcelonaDónde ver Mitja BarcelonaOperación DembéléMaratón SevillaIllarramendiSinner AlcarazF1Real Madrid - Real SociedadDónde ver All Star NBAViniciusMatias AlmeydaFernando AlonsoBarcelona - EibarJoan PradellsNàstic - Betis DeportivoClasificación LigaTer StegenAston MartinAgenda BarçaManolo GonzálezGuardiolaJuegos Olímpicos InviernoRicard FauraPor qué no juega el BarçaFinal Copa del ReyVuelta a MurciaPartidos FA Cup hoyFechas Nations LeagueCuadro Champions FemeninaBarça - Baxi Manresa horarioBaliza V-16Feliciano LópezLEC VersusLey alquileresCalendario F1Dónde ver Mundial 2026LewandowskiEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
instagramlinkedin

Fútbol catalán

El Nàstic rescata un punto insuficiente

Los granas se tuvieron que conformar con un empate logrado en el descuento

Con las tablas, el Nàstic erró una ocasión para llevarse los tres puntos

Cedric y el protagonista Emmanuel

Cedric y el protagonista Emmanuel / Nàstic Tarragona

Isaac Fandos

Punto de fe de un Nàstic que no se rindió en la segunda mitad pese a encajar el segundo tanto y acabó rescatando un punto que, al principio del encuentro, nadie hubiera dado por bueno.

Reina adelantó al filial en la primera mitad, y tras la reanudación Bouare marcó el que parecía dejar el partido visto para sentencia.

Noticias relacionadas y más

Los granas apelaron al orgullo, y el revolucionador Abdallah recortó distancias. Emmanuel se marcó el empate en propia, y el Nàstic todavía tuvo una para ganar.

TEMAS