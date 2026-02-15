Fútbol catalán
El Nàstic rescata un punto insuficiente
Los granas se tuvieron que conformar con un empate logrado en el descuento
Con las tablas, el Nàstic erró una ocasión para llevarse los tres puntos
Isaac Fandos
Punto de fe de un Nàstic que no se rindió en la segunda mitad pese a encajar el segundo tanto y acabó rescatando un punto que, al principio del encuentro, nadie hubiera dado por bueno.
Reina adelantó al filial en la primera mitad, y tras la reanudación Bouare marcó el que parecía dejar el partido visto para sentencia.
Los granas apelaron al orgullo, y el revolucionador Abdallah recortó distancias. Emmanuel se marcó el empate en propia, y el Nàstic todavía tuvo una para ganar.
