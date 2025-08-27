Fútbol catalán
El Nàstic repite el viernes
El equipo grana, que jugará mañana en le Costa Daurada, repetirá también en viernes en su primer desplazamiento
El Europa jugará el sábado 6 y el Sabadell el domingo 7
La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer los horarios de la segunda jornada de Primera RFEF. Y el Gimnàstic volverá a jugar en viernes, tal y como hará mañana en su debut de esta temporada, debutando en el Costa Daurada ante el Algeciras a las 21:30 h. En esta ocasión abordará su primer desplazamiento de la temporada, que será frente al Betis Deportivo Balompié, partido que se jugará el 5 de septiembre a las 19:00 h. en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. También se jugará el viernes el Cartagena-Atlético Madrileño.
El Sabadell, por otra parte, también jugará como visitante y se desplazará igualmente a Andalucía, en este caso para medirse al Atlético Sanluqueño, partido que se disputará el domingo 7 de septiembre a las 18:15 h., partido que cerrará la jornada junto al Real Murcia-Juventud Torremolinos. El otro equipo catalán, el Europa, jugará como local ante el Sevilla Atlético el sábado a las 19:00 h.
