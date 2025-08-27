Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Fútbol catalán

El Nàstic repite el viernes

El equipo grana, que jugará mañana en le Costa Daurada, repetirá también en viernes en su primer desplazamiento

El Europa jugará el sábado 6 y el Sabadell el domingo 7

Gimnàstic

Gimnàstic / @NASTICTARRAGONA

SPORT.es

SPORT.es

La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer los horarios de la segunda jornada de Primera RFEF. Y el Gimnàstic volverá a jugar en viernes, tal y como hará mañana en su debut de esta temporada, debutando en el Costa Daurada ante el Algeciras a las 21:30 h. En esta ocasión abordará su primer desplazamiento de la temporada, que será frente al Betis Deportivo Balompié, partido que se jugará el 5 de septiembre a las 19:00 h. en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. También se jugará el viernes el Cartagena-Atlético Madrileño.

El Sabadell, por otra parte, también jugará como visitante y se desplazará igualmente a Andalucía, en este caso para medirse al Atlético Sanluqueño, partido que se disputará el domingo 7 de septiembre a las 18:15 h., partido que cerrará la jornada junto al Real Murcia-Juventud Torremolinos. El otro equipo catalán, el Europa, jugará como local ante el Sevilla Atlético el sábado a las 19:00 h.

