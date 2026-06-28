El Nàstic ya ha renovado su plantilla con diez fichajes

El Nàstic ha cerrado ya diez fichajes que, junto a los jugadores que continúan, permiten encarar la pretemporada del 15 de julio con la base del equipo prácticamente definida.

Esta situación alegra al director deportivo y a Xisco Campos, que podrá empezar a construir el equipo con una columna vertebral sólida desde el primer día.En portería ya está Gaizka Ayesa, pero el club busca todavía un joven sub-23 que compita por la titularidad. El lateral derecho está casi cerrado con Joseda Menargués y Oriol Subirats, mientras Sergio Santos podría marcharse. En el eje de la defensa llegan Nico Van Rijn y José Amo como principales refuerzos, con Enric Pujol y David Alba como alternativas.

Falta un lateral izquierdo tras la salida de Moi Delgado, aunque ya cuenta con Manel Royo. La medular es la zona más reforzada, con Eugeni Valderrama, Toni Gabarri, Marc Montalvo, Mángel Prendes y Aitor Gelardo. En la banda izquierda ya brilla el japonés Shinnosuke Katsushima, mientras que en la derecha se busca al menos un refuerzo más, con Pau Martínez continuando.

Carlos Segura, del Castellón B, es uno de los objetivos prioritarios. Arriba han llegado Pere Marco y Joan Prohens, pero se espera otro delantero y queda por resolver el futuro de Cedric Omoigui. Con estos movimientos, el Nàstic avanza con paso firme y su plantilla empieza a tomar forma para pelear por el ascenso y devolver la ilusión a la afición grana.