El Nàstic quiere seguir creciendo

El Nàstic afronta este fin de semana el último compromiso del año con la sensación de haber recuperado identidad, confianza y competitividad. La visita al Antequera se presenta como una prueba exigente para confirmar la buena dinámica del conjunto grana, que persigue su tercera victoria consecutiva y la sexta jornada seguida sin conocer la derrota antes del parón.

El equipo de Cristóbal Parralo llega al choque tras varias semanas de crecimiento sostenido, tanto en resultados como en sensaciones. El técnico tarraconense, consciente del momento, quiso rebajar cualquier atisbo de euforia en la previa. “No podemos pensar que ya hemos logrado algo”, advirtió, dejando claro que el objetivo pasa por mantener la ambición y la intensidad pese a la mejora evidente.

Parralo definió el encuentro como “muy competido”, recordando que todos los equipos buscan despedir el año con buen sabor de boca. “Ellos tienen muy buenos jugadores y juegan bien al fútbol. Necesitamos la máxima concentración y la máxima intensidad para poder competir y sacar algo positivo”, señaló, anticipando un partido de alto voltaje en El Maulí.

El entrenador grana valoró de forma positiva la semana de trabajo, aunque reconoció que ha sido “algo más corta de lo habitual”. Aun así, insistió en la importancia de no perder el foco: “Cada partido y cada punto son importantes. Tenemos que salir a competir en todos los campos y dar lo mejor de nosotros mismos para intentar sumar tres puntos y seguir progresando en la clasificación”.

La posibilidad de cerrar el año en posiciones de privilegio refuerza el discurso optimista, aunque Parralo prefiere hablar desde la prudencia. “Estar en una zona privilegiada refuerza el trabajo diario y siempre es preferible estar lo más arriba posible. La confianza sube con las victorias y se nota en el campo”, explicó, antes de subrayar que el crecimiento solo se sostiene desde la humildad y el trabajo constante.

Sobre el Antequera, el técnico reconoció que es un rival incómodo y con recursos. “Es un equipo que nos va a generar dificultades y ante el que debemos estar preparados”, apuntó, destacando la calidad técnica, la experiencia y la capacidad de desequilibrio de varios de sus futbolistas. Un contexto que obligará al Nàstic a ofrecer su versión más sólida.

En cuanto a la gestión de la plantilla, Parralo reafirmó su confianza en todo el grupo. “Intentamos poner a los jugadores que creemos que nos van a dar lo que necesitamos en cada partido. Confiamos en todos y cada uno será importante en momentos determinados”, explicó, en referencia a las rotaciones y decisiones tácticas.

Con la mirada puesta únicamente en el duelo de Antequera y sin pensar aún en el parón, el Nàstic quiere confirmar que su recuperación es una realidad. Cerrar el año sumando y prolongando la buena dinámica sería el broche ideal para un equipo que vuelve a sentirse competitivo y ambicioso.