El Nàstic quiere dar un golpe en la mesa

El equipo grana afronta una final anticipada en la Ciudad Deportiva del Atlético Madrileño con el regreso de Jaume Jardí

Los grana regresan ante el rival que fulminó a Luis César tras el 0-3 del Nou Estadi; ahora, Parralo se juega su crédito ante un filial invicto en casa

Jaume Jardi regresa al once

Jaume Jardi regresa al once / @NASTICTARRAGONA

SPORT.es

SPORT.es

El Nàstic aterriza este sábado en la Ciudad Deportiva de Alcalá con una mochila cargada de urgencias. Se mide al Atlético Madrileño, colíder junto al Sabadell y verdugo que, en la primera vuelta, provocó el cambio de ciclo en el banquillo tarraconense. Para Cristóbal Parralo, no es un partido más: es el escenario ideal para dar el “golpe de efecto” que reclaman una directiva y una afición que empiezan a agotar su reserva de paciencia.

El reto es mayúsculo porque el filial dirigido por Fernando Torres no conoce la derrota en su feudo y, pese a haber atravesado un bache reciente, ostenta el título de equipo más realizador del grupo gracias a unas bandas eléctricas. Sin embargo, el Nàstic recupera a su faro, Jaume Jardí, cuya ausencia por sanción la pasada jornada dejó al equipo huérfano de ideas. La gran duda reside en si Parralo premiará el descaro de Abdallah con su primera titularidad, buscando esa velocidad necesaria para castigar las transiciones de un filial que, aunque talentoso, sufrió para doblegar al Sanluqueño en la última fecha.

La mayor preocupación de Parralo no está arriba, sino en la sala de máquinas. Las sanciones de Marc Montalvo y Óscar Sanz dejan al equipo sin sus dos pilares fundamentales. “Hemos trabajado para encontrar soluciones”, afirmaba el técnico, quien probablemente entregue las llaves del equipo a Mángel y a la joven promesa Pol Cid. El técnico cordobés reconoce por otra parte que “necesitamos la mejor versión para ganar el partido, si no, no nos va a valer”. Con la baja de última hora de Pedro Alcalá en defensa, el Nàstic deberá rozar la perfección ante un Atlético que parte como claro favorito.

16:15 h

Cívitas Alcalá de Henares

LaLiga+ | RTVE Play

Juan Antonio Manrique

