El Nàstic se pone a prueba en Ourense

El Nàstic juega hoy en Ourense obligado a dar la vuelta a una semana donde la derrota ante el Bilbao Athletic ha generado algunas dudas. Entrenador y plantilla son conscientes de que han de ofrecer otra imagen y demostrar que el proyecto sigue firme y estable. El equipo ha trabajado con ganas e ilusión durante la semana para dar un golpe en la mesa, aunque el partido en O Couto será exigente.

Dani Vidal está con fuerzas pese a que haya habido algún recelo sobre su labor y cuenta con el respaldo de sus jugadores: "Yo estoy muy contento y muy feliz del grupo de jugadores y del cuerpo técnico que tengo. El día a día con ellos es espectacular. El día que no quieran que esté me iré sin hacer ruido igual que cuando vine. Nos centramos en el día a día, en preparar bien el partido y los chicos han entrenado muy bien y con las ideas claras. Tenemos muy claro lo que queremos hacer y el camino. No nos tenemos que volver locos porque estamos en bien clasificados. Por mi parte, hay dedicación máxima".

Tres victorias en los últimos diez partidos no son un buen balance: "Estoy muy tranquilo. La del otro día no es la imagen que queremos. Fue un partido malo donde se mezclaron dos cosas: tú no estás bien y el rival está a un nivel muy alto. No hemos tenido ese punto de serte que a veces necesita, pero no nos gusta hablar de eso. El día de Amorebieta nos enfocamos en trabajar la toma de decisiones y estamos semana hemos ajustado cosas a nivel ofensivo y defensivo, pero teniendo ese punto de calma".

Vidal no está de acuerdo en que el Nàstic haya perdido puntos que le ponen cada vez más lejos del líder: "Nosotros somos muy conscientes de lo que somos. Tenemos un buen equipo y estoy contento con los jugadores que tengo, pero no somos el Manchester City de la categoría. Hay un equipo como la Cultural que está haciendo muy bien las cosas, pero miras el otro grupo y estaríamos a tres o cuatro puntos del líder. Hay mucha igualdad en esta categoría y si hablamos de la Cultural hay que decir que aumenta el presupuesto respecto al año pasado en un 30% y que se tira el curso pasado 11 jornadas sin ganar y no hace playoff y sigue con el proyecto y tienen una estabilidad increíble. ¿Qué nos gustaría tener más puntos? Sí. ¿Qué somos autocríticos y exigentes? Sí, pero también tenemos los pies en el suelo y sabemos lo que somos y que esto es muy largo y que para conseguir el objetivo hay dos vías y yo estoy convencido del grupo que tenemos y pelearemos por cualquiera de las dos vías hasta el final"

El técnico del Nàstic sabe que no tendrán nada fácil ganar en Ourense: "Desde que tuvieron el cambio de entrenador en casa han estado muy bien y llevan muchos meses sin conocer la derrota. Es un equipo que es capaz de apretar, de defender en bloque medio y tiene esa virtud de tener el partido controlado y que pasen pocas cosas. Nos exigirá nuestra mejor versión para sacar los tres puntos".

Óscar Sanz

Óscar Sanz podría tener minutos en O Couto. El centrocampista está preparado para reaparecer después de su lesión de la rodilla frente al Andorra en la Copa Catalunya. Sanz es un jugador básico para el Nàstic, que está acusando su ausencia. Vidal sabe que puede tirar de él si hace falta: "Va a apurar. Hace dos días hizo parte del entrenamiento con el grupo, ayer era día de bajada y hoy hará parte del entrenamiento. Sabe que mañana es un día importante y es un tío que va a la guerra en cualquier situación y al final si tenemos que utilizarlo durante unos minutos, seguramente estará disponible".