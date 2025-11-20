El Nàstic se pone a prueba

El Nàstic visita al Villarreal B con la mejor noticia posible: Cristóbal Parralo tendrá a toda la plantilla disponible. Un escenario ideal para un equipo que persigue un triunfo que le permita asentarse entre los cinco primeros y dar un golpe anímico en la clasificación. El técnico grana insiste en la línea a seguir: “Tenemos que tener ambición. Hemos encajado muchos goles y hay que trabajar desde arriba para ser más sólidos y lograr más porterías a cero. Las victorias dan confianza y nos permiten crecer”.

Cristóbal quiere un Nàstic reconocible, firme y agresivo: “Debemos saltar al campo convencidos de lo que hacemos, tener claro a lo que jugamos e imponer nuestras virtudes”. La visita a Villarreal, sin embargo, será un examen de altura. El filial amarillo mantiene su fortaleza en casa y su entrenador, David Albelda, no escatima elogios hacia el rival: “Es una de las plantillas más potentes del grupo. Vienen de jugar play-off, han mantenido el bloque y se han reforzado bien. Sabemos de la dificultad del partido”.

Albelda avisa de un duelo exigente en el que la precisión será clave: “Habrá momentos en los que nos someterán y nos quitarán el balón. Tenemos que hacer un partido muy completo, con y sin balón, y minimizar errores porque los castigan muchísimo”. Pese al respeto, el técnico del Villarreal B se muestra convencido de las opciones de los suyos: “En casa somos un equipo poderoso, lo dicen los números”.

El conjunto amarillo llega con bajas sensibles: a la lesión del colombiano Luis Quintero se suman las sanciones del central Ismael Sierra —que vio la quinta amarilla en Tarazona— y del mediocentro Alassane Diatta, expulsado con doble amarilla y que además debía cumplir ciclo.

Villarreal B - Gimnàstic 19:00 h.

Footballclub (Esp) | LaLiga+ (Esp)

Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza

Árbitro: Aleksandar Ivaylov