Fútbol catalán
El Nàstic pierde con dos expulsados
Kaptoum y Morgado se fueron antes de la hora de juego
El Europa vio como le remontaban al final, y el Sabadell suspendido
Isaac Fandos
Cruel derrota del Nàstic a merced de un mal inicio de partido y dos expulsiones que acabaron por eliminar cualquier atisbo de esperanza.
Satoca y Sola pusieron a los visitantes con dos goles de ventaja. Kaptoum vio la segunda amarilla por simular, y Morgado la roja directa tras el descanso.
Cedric puso emoción, pero en el descuento Rodri sentenció.
Villarreal B 3-3 Europa
El Europa acarició los tres puntos en el José Manuel Llaneza, pero se tuvo que conformar con solo uno después de un final horrible de partido.
Nada que ver con el inicio, arrollador. Arnau Campeny abrió el marcador al cuarto de hora, y Jordi Cano firmó una obra de arte con el segundo. Sgró parecía poner la sentencia en la segunda, pero Lautaro puso los fantasmas, y Hugo y Valou hicieron real la pesadilla escapulada.
Sabadell 0-0 Cartagena (suspendido)
Una gran cortina de agua combinada con un episodio de granizo dejó impracticable la Nova Creu Alta y obligó a suspender el encuentro entre el Sabadell y el Cartagena.
El partido duró 43 minutos, hasta que el árbitro envió a todos los jugadores a vestuarios.
En el tiempo efectivo, los dos equipos intentaron ser protagonistas llevando el peso del encuentro. El Cartagena dispuso de un par de ocasiones, pero no las materializó.
