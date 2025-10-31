El Nàstic naugrafa en las Baleares

Nueva decepción para el Nàstic, que se podrá centrar únicamente en la Liga después de caer ante un Baleares superior en todas las facetas del juego, y que le demostró a los granas que, pese a la diferencia de categoría, la intensidad y la agresividad no se negocian.

El Baleares entró mejor al partido y lo demostró pronto. Fue en una acción en la que Juncà, desplazado al eje de la zaga, no estuvo acertado, igual que algún compañero más, y en la que Juanmi aprovechó los errores para adelantar a los locales.

Poco a poco el Nàstic se fue asentando en el encuentro, aunque generando muy poco peligro. Todavía antes de llegar al área local, Juanmi y Tovar tuvieron un par de ocasiones para poder marcar el segundo.

Después fue el turno para Cedric con una buena acción trenzada que no acertó a definir. Pero, sobre todo, las mejores ocasiones del Nàstic llegaron a balón parado. La pizarra de Luis César funcionó en la primera mitad... a medias. Las tuvo Enric Pujol para igualar el encuentro, pero no lo logró. En su primer remate, en buena posición, conectó con la testa pero envió el balón por encima del travesaño;en el segundo, la envió al fondo de la red, pero Fernando cometió falta previa sobre Juli.

Fue prácticamente todo el bagaje ofensivo de los catalanes en la primera mitad, que a punto estuvieron de encajar el segundo cerca del descanso. Por fortuna para los granas, Tovar perdonó desde dentro del área en una posición prácticamente inmejorable.

Luis Cesar dispuso de quince minutos para intentar reordenar sus piezas, pero el inicio de la segunda mitad demostró que nada iba a funcionar. Únicamente dos o tres minutos buenos del Nàstic, que no fueron más que un espejismo, pudieron dar lugar a la esperanza.

El Baleares no cesó en su empeño de poner más tierra de por medio: Juanmi, Tovar e Iván dispusieron de tres oportunidades en tres minutos, sin fortuna ninguna de ellas.

Pareció despertar el Nàstic con una clara ocasión de Àlex Jiménez, pero Juli lo desvió; y no fue más que un espejismo.

Los locales siguieron con su buen juego, dominando y creando ocasiones, hasta que Castell sentenció el partido y la eliminatoria culminando una gran acción coral a ocho minutos para el final.