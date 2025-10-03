El Nàstic mide sus fuerzas ante un Ibiza aspirante al liderato

El Nàstic dirimirá mañana un pulso de altura ante otro de los candidatos al ascenso. El equipo grana rinde visita en Can Misses a la UD Ibiza, un rival directo en la parte alta de la clasificación, en un encuentro que Luis César Sampedro afronta con serenidad y confianza en el proceso de crecimiento de su plantilla.

El preparador gallego advierte de las virtudes del conjunto balear: “Es un equipo que presiona mucho sin balón y que, cuando tiene la posesión, busca moverlo con paciencia desde su campo. Su plantilla combina talento y experiencia y cuenta con un entrenador exitoso”.

En cuanto al capítulo de bajas y altas, el técnico podrá contar de nuevo con Camus, recuperado, pero no así con Moi Delgado, aún lesionado, ni con Wilfrid Jaures Kaptoum, aquejado de una lesión fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda. “Estamos bien. Ganar al Eldense nos ha dado confianza y facilita el trabajo durante la semana”, reconoció Sampedro, que insiste en mantener los pies en el suelo: “Ni euforia cuando ganemos ni zozobra cuando perdamos. Solo así seremos competitivos de verdad”.

El entrenador también quiso lanzar un mensaje de respaldo a Baselga tras su gol en la última jornada: “Va a marcar muchos más porque en los entrenamientos lo hace con frecuencia”. Con un calendario exigente por delante, Sampedro no duda de que el Nàstic seguirá creciendo con el paso de las jornadas: “Este equipo será mejor en la fecha 15 que en la cinco, y estamos trabajando para ello”.