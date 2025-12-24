El Nàstic y el Marsella unen fuerzas

El Gimnàstic de Tarragona ha anunciado su incorporación a Powered by Marseille, una red internacional de alianzas impulsada por el Olympique de Marseille que pretende reforzar el crecimiento tanto deportivo como institucional de ambos clubes.

El acuerdo ha sido definido como una "alianza estratégica" dentro de un proyecto "internacional de referencia", que centrará sus esfuerzos en la cooperación entre las entidades para potenciar colaboraciones basadas en el intercambio de conocimiento, metodologías de entrenamiento, desarrollo de talento o fortalecimiento de proyectos sostenibles con impacto deportivo y económico.

El anuncio, además, contempla el desarrollo de actividades conjuntas en España que incluirán intercambios técnicos y deportivos, colaboración en áreas de formación y metodología, así como acciones y eventos que contribuyan al crecimiento, la visibilidad y la conexión del Gimnàstic de Tarragona con su entorno local, nacional e internacional.

El Nàstic quiere seguir celebrando / @NASTICTARRAGONA

Se trata de un acuerdo clave para el Nàstic en su objetivo de idear un club más global, innovador y preparado para afrontar los retos del fútbol actual, siempre sin renunciar a su identidad ni a sus raíces. El club grana tendrá la oportunidad de reforzar su posicionamiento en el extranjero, acelerar su proceso de modernización y ampliar su proyección internacional, apoyándose en la experiencia, la identidad y el saber hacer de uno de los grandes clubes históricos del fútbol europeo.

Este nuevo ecosistema internacional contará con el Nàstic como primer equipo del proyecto, una oportunidad que el club ha querido agradecer en un comunicado. "Esta alianza abre una nueva etapa de colaboración que trasciende lo deportivo y refuerza el espíritu de hermanamiento entre ambas entidades y sus aficiones", han expresado desde la entidad.

El acuerdo llega en un momento clave para el Nàstic, que sigue en su lucha incansable para regresar a Segunda División después de quedarse con la miel en los labios estas últimas temporadas. Las oportunidades perdidas no han mermado la pasión por el club grana, que se encuentra en pleno crecimiento social con la mayor cifra media de asistentes al Nou Estadi cada fin de semana. El refuerzo cultural de la ciudad de Tarragona, volcada con su equipo a las duras y a las maduras, es clave para el crecimiento de la entidad y su oportunidad de poder obtener acuerdos como el alcanzado con el Olympique de Marsella recientemente.