El Nàstic, sin margen de error

El Nàstic se juega su futuro ante los suyos y Pablo Alfaro quiso lanzar un mensaje directo de unión, fuerza y tremenda esperanza. El Nou Estadi debe convertirse en una caldera ante la visita del Europa. El técnico grana es consciente de que el vestuario afronta una auténtica final. Solo quedan seis puntos en juego y la salvación está a dos. Por ello, apeló al recuerdo del gran ambiente vivido frente al Sabadell. “Hay que apelar al espíritu de Sabadell de aquella gran noche”, afirmó. “Hubo una comunión preciosa entre el equipo y todos nuestros aficionados”, recordó. Una derrota de los de Alfaro combinada con una victoria del Tarazona lo condenaría al descenso.

Alfaro definió el encuentro del sábado como un auténtico “súper reto” profesional. Subrayó además la trascendencia emocional y deportiva que tiene esta cita liguera. “Necesitamos los puntos como el comer para poder seguir vivos”, aseguró firmemente.

El preparador aragonés confesó imaginarse un escenario completamente idílico tras el pitido final.“Estoy muy ilusionado con tener tres puntos más el sábado por la noche”.“Si ganamos este partido, todo se verá de un color muy distinto”, añadió. El técnico elogió también la gran temporada realizada por elEuropa.

El rival escapulado llega a Tarragona peleando con orgullo por el play-off.“Han hecho un temporadón increíble siendo un equipo recién ascendido de categoría”, explicó.Sobre el juego visitante, destacó que es un bloque que corre muchísimo siempre.“Son vigorosos, van bien a las transiciones y tienen futbolistas de nivel superior”.

Por su parte, el Europa no puede hacer concesiones y también necesita ganar para retener la quinta plaza, con el Cartagena a un punto. Aday Benítez vaticina un partido intenso: “Será un partido trepidante con muchas situaciones diferentes”.

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Costa Daurada

Néstor Holgueras