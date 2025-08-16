Fútbol catalán
El Nàstic se lleva el Ciutat de L'Hospitalet
Los franjirrojos se avanzaron en el marcador con un tanto de Carlos Martínez
Los de Luis César vencieron en el tramo final gracias a un gol de Cesar Morgado
Isaac Fandos
El Nàstic se llevó el prestigioso torneo de L’Hospitalet frente a un equipo local que ofreció una gran imagen, minimizando la diferencia de categorías y claudicando únicamente en los últimos minutos.
Salió espoleado L’Hospi, avisando pronto con un remate con la testa de Uri que blocó Fuidias. Y no perdonó en la segunda, con un remate de Carlos Martínez para abrir el marcador.
Tuvo que reaccionar el Nàstic, y lo hizo con un buen centro de Jaume Jardí que no encontró rematador. Pero antes del parón para la hidratación, Fuidias tuvo que volver a intervenir con una gran atajada para evitar el segundo tanto local.
La fortuna se alió con los tarraconenses antes del descanso, forzando un penalti por manos que Jaume Jardí transformó. Todavía antes del entretiempo, los tarraconenses enviaron un balón al poste.
En la segunda parte, L’Hospitalet aguantó con entereza, aunque le costó generar peligro.
No fue hasta los últimos minutos que el Nàstic puso asedio sobre la portería local. A falta de cinco minutos, Morgado avisó con un remate con peligro, y con el tiempo cumplido marcó el gol decisivo con la testa.
Con el tanto de Morgado, el Nàstic se acabó llevando el trofeo en un partido que demostró porque L’Hospitalet es uno de los favoritos al ascenso en Tercera RFEF, y que refleja que Luis César sigue tieniendo trabajo por delante.
