Al Nàstic solo le vale ganar

El Nàstic afronta este sábado un duelo vital en el Nou Estadi contra el Juventud Torremolinos. Aunque el equipo grana no llega en su mejor momento, confía en el factor campo para tumbar a uno de los rivales más en forma del campeonato y recuperar la confianza perdida. Dejar escapar los tres puntos sería imperdonable a estas alturas de la temporada, ya que se hundiría peligrosamente en la clasificación. La urgencia es máxima para los hombres de Pablo Alfaro.

Para lograr la victoria, el Nàstic debe resolver una asignatura pendiente: la falta de gol. Desde la llegada del técnico maño, el equipo no ha conseguido anotar ningún tanto. Sin embargo, este fin de semana tiene una oportunidad de oro para romper la sequía ante la quinta peor defensa de la categoría. El reto no será fácil, puesto que el Torremolinos encadena seis partidos sin perder y exhibe una gran pegada, promediando casi dos goles por partido. Pablo Alfaro ha marcado el camino en la previa: "El partido ante el Sabadell debe ser nuestro espejo". Quedan 27 puntos en juego, pero el equipo se centra exclusivamente en sumar de tres mañana en una auténtica "final" por la salvación.