Al Nàstic solo le vale ganar

Al Gimnàstic solo le vale hoy la victoria para superar la eliminatoria ante el Real Murcia y plantarse en la gran final que le permitiera el ascenso a Segunda división. Después del empate en el Nou Estadi, el equipo grana está obligado a ganar en el Enrique Roca. El empate tras la prórroga daría el pase al Murcia por su mejor clasificación liguera.

Pero no es una empresa fácil. Y es que el Nàstic no gana a domicilio desde el pasado 1 de febrero, un 0-1 en Balaídos. Por lo que en esta oportunidad tendrá que salir con la máxima ambición: “Es una final. El vestuario lo sabe. Hay incertidumbre, ilusión, responsabilidad... Todos estamos comprometidos con la causa. Los jugadores se juegan mucho, el club también, y la ciudad se juega su ilusión. Vivimos en la ciudad y sentimos lo que se respira. Sabemos lo que supone este partido para la gente, lo que se habla en la calle y la ilusión que hay”, afirmó el entrenador del Nàstic Luis César.

Luis César espera sentenciar sin necesidad de llegar a la prórroga: “No pienso en la prórroga. Ni yo ni el entrenador del Murcia. Nadie la quiere. Todos vamos a salir a ganar desde el minuto uno”.

Y apuntó que tomó nota de las cosas que no se hicieron bien en la ida: “Hubo cosas que hicimos mal y otras bien. Conservaremos lo bueno y cambiaremos lo que no funcionó. Estoy convencido de que vamos a estar mejor que en Tarragona. A mí me gusta el control y la progresión. No me gustan los partidos de balonmano jugados con el pie, de ida y vuelta sin sentido. Queremos control y progresar con equilibrio. El otro día hablaba de una eliminatoria de 180 minutos. Ahora no. Esto es una final. Una moneda al aire. El que pierde se va de vacaciones. Así de claro”.

El Nàstic afrontará este decisivo encuentro con la determinación de quien sabe que no hay red bajo el alambre. «Queremos dar nuestra mejor versión. Todos buscamos lo mismo: lo mejor para este club», concluyó el técnico.