Al Nàstic le faltan dos fichajes

El Gimnàstic necesita dos fichajes más para cerrar la plantilla, en concreto, un lateral y un extremo. Después del malogrado fichaje de José Manuel Calderón para el lateral izquierdo, el equipo grana sigue necesitando reforzar esa posición y busca por tanto un jugador de características similares, aunque cuenta con dos laterales zurdos, David Juncà y Nil Jiménez. Los nombres que suenan son los de Javi Jiménez, libre tras terminar contrato con el Ibiza y Gorka Rivera, jugador que vendría en calidad de cedido del Getafe.

Por otra parte, el traspaso de Víctor Narro le obliga a incorporar a otro extremo, operación para la que además podría ser ambicioso porque a los 400.000 euros ingresados por el mallorquín, se une también la cantidad que dejó el traspaso de Antoñín al Korona Kielce. El equipo de Luis César cuenta con Jardí, Juanda y Pau Martínez para las bandas, pero precisa de otro jugador más para la rotación.