El Nàstic endereza el rumbo

El Nàstic ha encontrado por fin la estabilidad que buscaba. La victoria por 0-2 en el campo del Ibiza ha supuesto no solo el segundo triunfo consecutivo del conjunto grana, sino también una nueva demostración de crecimiento colectivo. Los de Luis César mostraron una versión práctica, ordenada y eficaz, confirmando que el equipo empieza a asimilar el modelo de juego del técnico gallego.

«Hemos aprendido de los errores y estamos creciendo semana a semana», reconocía un satisfecho Luis César tras el encuentro. El entrenador valoró especialmente la capacidad de su equipo para mantener la portería a cero por segunda jornada seguida: «Estamos empapando a los jugadores con nuestras ideas en el estilo defensivo y hoy ha salido todo bien. Ganar fuera de casa ante un rival como el Ibiza tiene mucho mérito».

El técnico admitió que el partido fue exigente en todos los sentidos: «El Ibiza venía de una mala racha, y eso me preocupaba porque estos equipos suelen salir con una intensidad extra. Tuvimos que controlar bien las zonas del campo, recuperar y correr. Nos faltó tener más posesión, pero fuimos brillantes en la ejecución».

El presidente ejecutivo, Lluís Fàbregas, también se mostró encantado con la imagen del equipo y quiso destacar la solidez mostrada en un escenario históricamente complicado: «El Nàstic jugó de tú a tú contra uno de los grandes de la categoría. Marcamos en dos contras muy bien ejecutadas y podríamos haber ganado por más. El equipo mostró identidad, oficio y pegada».

Fàbregas aprovechó para respaldar públicamente al entrenador: «Luis César lo dijo hace unos días, el equipo crece cada semana y hoy se ha visto un planteamiento brillante». Además, quiso agradecer a los aficionados desplazados a Ibiza y animó al resto a llenar el Nou Estadi en los dos próximos compromisos en casa: «Hemos superado los 8.000 socios y la afición es una parte esencial de esta reacción».

El Nàstic mira ahora al futuro con optimismo. Con dos victorias seguidas, la portería imbatida y la sensación de que el grupo empieza a carburar, el conjunto grana ha dejado atrás la incertidumbre inicial para volver a situarse entre los aspirantes al ascenso. El próximo reto será confirmar esta dinámica en el Nou Estadi, donde el equipo espera continuar su escalada en la clasificación.