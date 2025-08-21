El Nàstic elige a sus capitanes

El Gimnàstic de Tarragona ya ha escogido a sus capitanes para afrontar la temporada 2025/26 en la Primera Federación Versus e-Learning. El centrocampista Óscar Sanz será el primer capitán, tomando el relevo de Joan Oriol, quien llevó el brazalete en las últimas tres temporadas antes de finalizar su etapa como futbolista.

Por su parte, Marc Montalvo ejercerá como segundo capitán. El joven futbolista, también formado en el Planter Grana, compartirá responsabilidad y liderazgo con Sanz. El grupo de capitanes se completa con un jugador del territorio como Jaume Jardí, ocupando el rol de tercer capitán. César Morgado, jugador con experiencia y capitán en distintas temporadas y clubs, cerrará el cuarteto.

Con estas designaciones, el Nàstic afronta el nuevo curso con unos capitanes que representan los valores del Planter Grana y garantizan compromiso, liderazgo y experiencia dentro de la plantilla. Los cuatro serán los encargados de defender el brazalete en los partidos que se disputen este nuevo curso.