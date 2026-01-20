El Nàstic se defiende

El Gimnàstic ha decidido intervenir de manera decidida en el mercado para corregir una de las grietas más profundas de su temporada. La dirección deportiva ha cerrado dos incorporaciones estratégicas en la línea defensiva, una zona castigada por las lesiones y el bajo rendimiento colectivo, con la llegada en calidad de cedidos de Ander Zoilo Cerdeira y Hugo Pérez Balderas, ambos hasta junio de 2026. Dos perfiles jóvenes, formados en canteras de élite y con recorrido en el fútbol profesional, que responden a una necesidad inmediata más que a una apuesta de futuro.

El movimiento llega en un contexto límite. El Nàstic ha convivido durante semanas con una alarmante escasez de efectivos en defensa, hasta el punto de afrontar partidos con un único central específico disponible. La incorporación de Zoilo y Hugo Pérez busca devolver estabilidad, competencia interna y alternativas reales al esquema de Cristóbal Parralo, que había visto cómo su margen táctico se reducía jornada tras jornada.

Procedente del CD Tenerife, Ander Zoilo Cerdeira (Beasain, 2000) aterriza en Tarragona como una solución inmediata para el lateral izquierdo, una posición que había quedado especialmente expuesta. Formado en la cantera de la Real Sociedad, Zoilo debutó en Segunda División en la temporada 2021-2022 con el conjunto donostiarra, antes de consolidarse en Primera Federación, categoría en la que acumula ya más de un centenar de partidos oficiales.

Calahorra, Sanse, Lugo y el propio Tenerife han sido estaciones de un recorrido que lo define como un lateral moderno: potencia física, recorrido constante y vocación ofensiva, sin renunciar al orden defensivo. A sus 25 años, Zoilo llega en un punto de madurez competitiva que encaja con las urgencias del Nàstic, necesitado de fiabilidad en banda y de una pieza capaz de sostener el equipo en escenarios de presión.

En el dibujo de Parralo, su incorporación amplía las posibilidades tácticas, tanto en una defensa de cuatro como en esquemas con carrileros, y ofrece una alternativa real en un flanco que había perdido profundidad y continuidad.

El segundo refuerzo responde a una prioridad aún más evidente: el eje de la defensa. Hugo Pérez Balderas (Barcelona, 2002) llega cedido por el RCD Espanyol tras finalizar su vinculación con la SD Huesca, donde ha disputado la primera mitad del curso en LaLiga Hypermotion. Central diestro de 1,89 metros, Pérez es un producto reconocible de la escuela perica, con una formación orientada al rigor defensivo y a la salida limpia de balón.

Su trayectoria incluye etapas en los filiales del Alavés y del Villarreal, club con el que disputó tres temporadas, dos de ellas en Segunda División. Ese recorrido le ha permitido adquirir experiencia en contextos de exigencia elevada pese a su juventud, algo especialmente valorado en Tarragona tras un inicio de temporada marcado por la fragilidad y los errores individuales.

Contundente en el duelo, fiable en el juego aéreo y con buena lectura posicional, Hugo Pérez llega para competir desde el primer día y aportar una jerarquía que la defensa grana había perdido. Su perfil complementa a los centrales ya existentes y ofrece a Parralo una solución estructural que va más allá del parche coyuntural.