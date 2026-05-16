El Nàstic da un paso de gigante

El Gimnàstic de Tarragona logró un triunfo vital y agónico ante el CE Europa (2-1) en un Nou Estadi que rugió como un auténtico infierno. El planteamiento inicial del técnico Pablo Alfaro funcionó a la perfección gracias a la brillante conexión entre Jaume Jardí y Marcos Baselga.

En el minuto 12 de partido, Jardí leyó un desmarque y asistió con el exterior a Baselga, quien definió con éxito en el mano a mano para desatar el delirio local. Con la ventaja en el marcador, el extremo francés ‘Kiki’ Abdallah lideró los contragolpes y dispuso de dos ocasiones claras que pudieron sentenciar el choque prematuramente. Sin embargo, la fragilidad defensiva del Nàstic reapareció al cumplirse la media hora de juego del encuentro. Un envío largo sin aparente peligro terminó en los pies de Jordi Cano en el interior del área grana, donde el atacante escapulado superó a Óscar Sanz con un quiebro perfecto y definió con frialdad para silenciar el estadio.

El gol del empate afectó anímicamente a los tarraconenses, quienes perdieron el rumbo de su plan inicial y sufrieron un tremendo desgaste físico antes de marcharse a los vestuarios.

Durante la segunda mitad, el miedo a perder se apoderó de ambos conjuntos y las aproximaciones disminuyeron notablemente, destacando únicamente un remate de Óscar Sanz a balón parado que detuvo el guardameta Flere.

Cuando la situación parecía totalmente insalvable para el conjunto local, Juanda Fuentes apareció con descaro para provocar un penalti clave en el área visitante. Álex Jiménez asumió la máxima responsabilidad y transformó la pena máxima con total seguridad en el minuto 87. Gracias a este tanto y a la posterior derrota del Tarazona, el bloque tarraconense dependerá de sí mismo en la última jornada de la competición. El Nàstic consumará la salvación matemática si logra vencer al Hércules en su visita al Rico Pérez.