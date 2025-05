Un Nàstic en construcción

El debut de Luis César en el Nàstic dejó la clasificación matemática para el play off y también algunas dudas. O la sensación de que el técnico gallego tiene mucho trabajo por delante para que el equipo llegue a esos partidos decisivos de la mejor manera posible.

En Segovia se vio un Nàstic todavía en construcción y donde el magisterio de Luis César aún no ha calado en la plantilla, algo que reconoció el mismo: "No me ha gustado nada el partido. Estamos muy lejos de la identidad que quiero construir como equipo. Hay muchísimas cosas por mejorar. No me gustó nada ni lo que hacemos con el balón ni sin él, ni en campo propio ni en campo rival. Cuando baje mis emociones y pueda ver el vídeo con tranquilidad, sacaré conclusiones para mostrárselas a los jugadores. Ellos aprenden por la vista, por ensayo y error. Hoy muchas de las cosas que esperaba no se cumplieron. Sé en qué nivel estoy y quién soy hoy como entrenador. No me gustó el partido".

Luis César mostró su preocupación por todo lo que no le gustó de su equipo: "Hubo demasiados errores, muchísimos. Esto me sirve para construir cosas. La próxima semana tendremos nueve entrenamientos y sé qué debemos trabajar. Lo positivo es que estamos metidos, pero poco más. Nos vamos contentos por el punto, aunque yo no miro sólo el resultado, sino si lo merecimos. Hoy el resultado no coincidió con el rendimiento".

Con todo, el Nàstic aún tiene objetivos por cumplir y la tercera plaza es el más inmediato. Para que ello sucediera, tiene que ganar al Arenteiro y esperar que la Real Sociedad B pierda ante el Celta Fortuna y que el Andorra, a su vez, sea derrotado por la Cultural Leonesa.

Así, los tres equipos terminarían con 59 puntos, y se aplicaría el criterio de triple empate. Empatados en duelos directos, la plaza se decidiría por la diferencia de goles general y ahí el Nàstic con diferencia es superior a sus rivales. Y terminar tercero significa tener ventaja de campo en los play-offs en la primera ronda de semifinales.