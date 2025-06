El presidente del Nàstic clama contra el arbitraje: "Es una falta de respeto, quienes toman las decisiones no son neutrales"

En el Nàstic, como sucedió hace justamente un año en el Nou Estadi Costa Daurada, vuelven a tener la sensación de que lo ocurrido en Zubieta no se ha correspondido con un partido de fútbol arbitrado de manera imparcial. A pesar del trabajo de todo el equipo, de una afición incansable, de toda una ciudad detrás... la moneda volvió a salir cruz en un cúmulo de casualidades que empiezan a no ser como tal. Esta vez no fue Eder Mallo, pero Abraham Domínguez Cervantes se encargó de estar a la altura de su predecesor con decisiones que mataron el sueño de toda Tarragona de volver a ver a los granas en el fútbol profesional.

El equipo lo intentó, se dejó todo sobre el terreno de juego, pero volvió a morir en la orilla en un guion que, por desgracia, el Nàstic empieza a conocer demasiado bien. Tocado tras caer eliminado en la final de los playoffs a Segunda División, pero nunca hundido como nadie dentro del club, Lluís Fàbregas, presidente del Nàstic, atendió a SPORT para poner voz a una entidad obligada levantarse de nuevo.

Pregunta: ¿Cómo se siente el equipo y usted en particular después de todo lo que pasó?

Respuesta: El equipo se siente muy decepcionado; el equipo y nosotros, la directiva, los aficionados... todo el mundo está muy decepcionado y triste por cómo se ha desarrollado esta última eliminatoria de playoffs. El Nàstic merecía ser equipo de Segunda ayer por la noche y las circunstancias impidieron que eso fuera posible. Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, lo imposible: ponernos con 0-2, tener el partido controlado, ser mejores que el rival... y a partir de ahí unas decisiones clarísimas, acreditadas, que claramente nos perjudican, nos penalizan y no nos devuelven lo que nos han quitado. No es la primera vez y eso ayer nos sentenció otra vez.

El equipo lo da todo, empata la eliminatoria y al final cae por decisiones, un año más, rigurosas. ¿Cómo se levanta a un equipo después de un golpe tan duro?

Nosotros llevamos tres playoffs en los últimos cuatro años llegando a la final. Cada una tiene su historia. La verdad es que el Nàstic no ha logrado esa culminación de temporada por diferentes circunstancias. El año pasado todos lo pudieron ver, lo tenemos judicializado, tenemos una causa penal abierta por unos hechos que ocurrieron evidentes y ayer lo sufrimos otra vez, de una forma totalmente injusta. Un penalti que nos pitan, no arbitran otro exactamente igual en la otra área... son unas decisiones clarísimas que se toman en momentos límite y los que las tienen que tomar en este caso no son neutrales, no son ecuánimes. La manera de tomarlas es diferente con el Nàstic respecto a cualquier otro equipo y, en este caso, la Real Sociedad.

La asignación arbitral ya generó polémica, sobre todo con el recuerdo de Eder Mallo en la memoria. ¿Cómo se valora la decisión y la actuación en general del equipo arbitral?

Yo creo que es una falta de respeto directo a un club o a una institución. Nosotros tuvimos que avisar, porque en el protocolo de árbitros ayer iban a asignarnos a Ojaos Valera, que es un árbitro que tenemos citado a declarar en la causa. Lo que hicimos fue notificar la semana pasada y, a partir de ahí, hubo una reacción y se cambió. Se decidió mover a los árbitros que tenían que habernos asignado y se los sustituyó. Y nos asignan a un árbitro del noroeste andaluz, un árbitro nacido en Málaga, que no es más que eso, pero son hechos que con cualquier criterio racional de alguien que quiere impartir justicia se podrían haber resuelto para evitar cualquier sospecha. Esto no se evitó, se alimentaron las dudas: es un árbitro que ya pitó dos penaltis en contra esta temporada en campo de la Cultural Leonesa y hay antecedentes muy graves y claros de perjuicio o falta de beneficio hacia nosotros.

No es beneficiarnos lo que exigimos, lo que no puede hacer es perjudicarnos. Creemos que la RFEF, el CTA en este caso, teniendo la posibilidad de evitar estas sospechas no las evita. Nosotros lo vemos desde la distancia como... si incluso se mofaran, ¿no? Una forma de reivindicar quién manda sobre nosotros, de decir que "nosotros estamos por encima del bien y del mal y ustedes sabrán lo que hacemos con lo que se hizo". Somos el único club que presentamos una demanda penal contra un árbitro por hechos que ocurrieron y que todo el mundo pudo ver; eso sigue su curso y creo que eso ha sido decisivo a la hora de ver al Nàstic de manera diferente a cómo ven a otros equipos.

¿Alguien ha pensado en algún momento que puede existir una mala intención? ¿Que no puede ser que siempre se perjudique al equipo con este tipo de decisiones o polémicas?

Aquí hay dos cosas claras. La primera, nosotros pedimos antes de comenzar el playoff -yo personalmente hice una llamada a todos los presidentes de los equipos participantes- y avisamos a tiempo de que considerábamos imprescindible que se aplicara el sistema VAR por todo lo que estaba en juego. Todos, menos uno que no respondió, dijeron que sí, que era imprescindible; a partir de ahí, el lunes, cuando ya estábamos con los ocho grupos, enviamos un comunicado. Hablé con la Federación y se mandó un escrito en nombre de todos, solicitando que lo tuvieran en cuenta porque lo que había en juego es mucho: pasar al fútbol profesional, dejar de ingresar los 200 000 € a ingresar 6 millones y todo lo que conlleva, la valoración del club si está en una categoría u otra... La Federación alegó que no era posible, que por asuntos logísticos, de formación... dieron su explicación.

Si hubiera habido VAR, el partido de ayer no acaba 1-2. No es algo exclusivo del Nàstic, es un tema de justicia deportiva con una tecnología que está en uso en el fútbol de élite y la tercera categoría del fútbol nacional, según la RFEF, es su máxima categoría regular. Entonces quieren dar una imagen de prestigio, pero no ponen los recursos necesarios.

También en las condiciones donde se jugó...

Es que no es de recibo jugar en un campo de entrenamiento en una final como la de ayer. Tenían que estar los directivos, la gente, los acompañantes, todo el mundo de pie; no había ni sillas para sentarse, de pie, durante 120 minutos que duró el partido. Un campo de entrenamiento, donde solo podían ir 300 aficionados del equipo visitante en una grada de cemento con solo cuatro sillas.

La Federación pone unos requisitos y unos reglamentos para poder competir en primera categoría, el Europa lo sabe bien: les dicen que deben jugar en césped natural y que la capacidad del campo debe ser de como mínimo 4.500 personas. Ellos jugaron en un campo con capacidad para 1.100 espectadores y es un campo de entrenamiento. Eso es totalmente intolerable.

Y a partir de aquí, pues, las personas que tienen la responsabilidad de dar valor y hacer que se cumplan las reglas —como la RFEF y, en este caso más grave aún, la Federación Catalana—, que deben de estar a nuestro lado no hemos recibido ni una llamada ni nada. Hay una relación totalmente inexistente y de abandono total y absoluto. Hay mucho que cambiar, entendemos que pasan muchas cosas que rodean a esta Federación que se asocian más con temas judiciales que con lo deportivo y con lo que debería ser cuidar el fútbol catalán.

De cara al futuro, ¿qué se espera del Nàstic?

El Nàstic es un club muy respetado en todo el fútbol nacional. Aquí hay un problema serio y concentrado desde el momento en que el Nàstic dice la verdad, dice lo que pasa; eso no gusta y parece que alguien siempre está por encima del bien y del mal y cuestiona todo lo que decimos. Llevamos muchos años en el sector, hemos estado en órganos directivos de la liga, en órganos de la Federación; salimos, especialmente de la Federación, porque vimos cómo se toman las decisiones.

Somos un club que el año que viene cumplirá 140 años de historia, con más de 8.500 abonados esta temporada, con unos activos incalculables, y lo que haremos será seguir luchando por el bien del fútbol, del deporte y, sobre todo, por colocar al Nàstic y a Tarragona en la categoría que merece, una categoría del fútbol nacional que entendemos que por méritos ya deberíamos tener hoy.