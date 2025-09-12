El Nàstic busca su segundo triunfo

El Nou Estadi Costa Daurada volverá a vestirse de grana este domingo (19:00h) en un duelo con aroma de necesidad. El Gimnàstic, que ha sumado cuatro puntos espera apuntarse su segundo triunfo de la temporada.

El vestuario de Luis César Sampedro llega con la convicción de que la regularidad pasa por hacerse fuerte en casa. El técnico gallego no se cansa de repetirlo: la disciplina competitiva no entiende de jornadas ni de rivales, y cada encuentro debe afrontarse como una final anticipada. “Los tres puntos en el Nou Estadi valen tanto como los de cualquier otro campo”, ha recordado en la previa. También apuntó el gallego que “eso de que queda mucha liga es un tópico engañoso. Cada partido cuenta como una final desde el principio”, ha insistido.

Las bajas siguen condicionando las piezas del puzzle. Juncà y Baselga continúan fuera por lesión, mientras que Moi Delgado podría reaparecer en el lateral zurdo aunque aún no está en plenitud física. La buena noticia llega con la inscripción de Fernando Torres, ya disponible tras resolver sus trámites burocráticos. El debate en la portería permanece abierto, con Toni Fuidias y Dani Rebollo disputándose una titularidad que Sampedro se resiste a fijar.

Enfrente estará un Atlético Sanluqueño con la moral alta tras su agónico empate ante el Sabadell. El conjunto andaluz se presenta en Tarragona dispuesto a demostrar que también sabe competir lejos de El Palmar. El entrenador no se esconde: cada jornada es, para él, un examen definitivo.

Con dos equipos en plena fase de construcción, el choque apunta a ser un test de madurez. El Nàstic quiere su segundo triunfo en casa para confirmar que el proyecto va en serio. El Sanluqueño, por su parte, busca asaltar un escenario exigente y prolongar su buena dinámica. Y el Nou Estadi, con su gente, espera volver a celebrar una victoria que no entiende de paciencia.