El Nàstic busca su redención

El Nàstic recibe este sábado al Eldense (21:00h, Nou Estadi) en un partido que, sin ser decisivo en lo clasificatorio, puede marcar un antes y un después en el arranque de la temporada grana. Tras dos derrotas consecutivas y ocho goles encajados en las primeras jornadas, la necesidad de reaccionar se ha convertido en un clamor. La afición espera respuestas, y el propio vestuario es consciente de que el duelo ante los alicantinos exige un paso adelante.

La ausencia de Sergio Camus, lesionado en el último compromiso en el Nou Sardenya, obliga a Luis César a reestructurar una defensa que ya ha mostrado grietas. Todo apunta a que David Juncà asumirá galones en el carril, pero la gran incógnita es cómo afectará la baja de un jugador que había sido fijo desde el inicio. El técnico no ha querido desvelar la alineación, aunque sí ha confirmado que el equipo deberá reinventarse para ganar en solidez.

El entrenador grana no ha escondido la gravedad del momento. “La clasificación sonroja y lo sabemos todos. Lo importante es no caer en el pesimismo y acelerar para dejar atrás este bache”, explicó en sala de prensa. El gallego se puso en el foco al asegurar que “el entrenador siempre es el culpable de las derrotas”, aunque también dejó claro que los errores individuales —como penaltis y expulsiones— han pesado demasiado en los resultados.

Luis César insiste en que, pese al mal inicio, el Nàstic mantiene una identidad reconocible y un margen de mejora evidente: “Tenemos que ser valientes y creer en lo que hacemos. El equipo tiene una forma de jugar clara, ahora toca aplicarla con convicción”.