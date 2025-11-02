Fútbol catalán
El Nàstic busca asaltar el play-off ante el Atlético B
Los de Luis Cesar buscan olvidarse de la eliminación copera
En frente tendrán un gran rival: el segundo clasificado
Isaac Fandos
Los de Luis César buscan reponerse rápido de la eliminación copera con un duelo de altura frente a un Atlético Madrileño que llega como segundo a la cita.
La dinámica liguera no acaba de invitar al optimismo entre la parroquia tarraconense, siendo uno de los equipos que más tantos reciben de la competición (11 en 9 partidos).
Como contrapartida, son el equipo que más goles marca (13 en 9 partidos), solo por detrás de su rival: el Atlético Madrileño (15).
Los números plantean un partido muy parejo. Los tarraconenses han ganado 3 partidos y perdido 2 como locales; el filial suma 2 triunfos y 2 derrotas a domicilio.
