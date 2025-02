El Nàstic hace autocrítica

Solo una derrota, frente a la Cultural Leonesa, había cedido el Nàstic como en local en once partidos. Y el sábado llegó la segunda, un duro golpe pese a que el Bilbao Athletic llegaba con una trayectoria que intimidaba y que refrendó sobre el Costa Daurada.

Fue el segundo KO de la temporada en el Nou Estadi, donde el Nàstic acostumbra a ser un equipo fiable. Pero los tarraconenses ofrecieron esta vez la peor versión de la temporada como locales mostrándose como un equipo sin garra y recursos que en ningún momento supo como reaccionar al 0-2.

El resultadi y la superioridad del rival no dejaba margen para las excusas: "Aquí el primer autocrítico soy yo; analizaremos lo que podemos mejorar a nivel individual y colectivo e intentaremos hacerlo", aseguró el entrenador del Nàstic Dani Vidal.

Pero no fue el único porque Joan Oriol, primer capitán grana, también fue más que claro: "Es evidente que no estuvimos bien y hay que corregir cosas. Hay que trabajar más y mejor para que no se vuelva a dar una derrota así. Para ser un equipo que quiere aspirar a lo que quiere aspirar, que es el play-off y el ascenso, hemos de dar todos la mejor versión, porque, si no, nos convertimos en un equipo mediocre. Las segundas vueltas todos los partidos son finales porque todos los equipos se juegan muchísimo y nosotros tenemos que estar a tope".

Marc Fernández tampoco buscó excusas: "Debemos analizar que ha pasado, mejorarlo, que no vuelva a pasar, y los partidos que quedan seguir tranquilos que todavía queda mucho. Estamos arriba y no tenemos que descentrarnos. Nunca nos gusta perder, pero tampoco hay que volverse locos".