El Nàstic se asoma al abismo

El Gimnàstic viaja hacia tierras madrileñas con una maleta cargada de urgencias y, lo que es peor, con la sala de máquinas totalmente desmantelada. El duelo ante el Atlético Madrileño —segundo clasificado— se presenta como una “final” anticipada donde el margen de error ha desaparecido. De no puntuar, los granas podrían verse abocados a la zona de descenso.

La magnitud del reto es mayúscula porque el Nàstic deberá jugar sin sus dos pilares estructurales. Los capitanes Óscar Sanz y Marc Montalvo cumplirán ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla ante el Betis Deportivo, dejando un vacío de 3.456 minutos de experiencia y jerarquía en el eje del equipo. Montalvo, el futbolista más utilizado por Parralo (23 titularidades), y Sanz (20), representaban la seguridad y el equilibrio que ahora el técnico debe improvisar.

Con el doble pivote de gala en la grada, todas las miradas apuntan a Mángel Prendes. El asturiano, único pivote posicional puro disponible, se perfila como el ancla necesaria en un escenario donde se espera que el filial colchonero monopolice la posesión. La gran incógnita es quién escoltará al ovetense o si, por el contrario, optará por protegerse con una línea de tres centrocampistas.

Aitor Gelardo, que regresa tras sanción, aparece como la opción más lógica para aportar pulmón, aunque el buen papel del joven Pol Cid en los últimos minutos ante el Betis ha abierto un debate táctico. Otras opciones más remotas como Fernando Torres o Álex Beamuz permanecen en la recámara de un técnico que sabe que, en Alcalá, el Nàstic se juega algo más que tres puntos.