El Nàstic arrancó la liga con victoria y el Cornellà cayó en Tajonar

Los grana vencieron ante el Arenteiro con un temprano gol de Nacho González Los de Gonzalo Riutort merecieron puntuar en Pamplona

El Nàstic se quedó con los tres puntos de la liga y de paso acabó con el gafe de los primeros partidos de liga, pues no ganaba el primero desde hacía 14 temporadas. Un temprano gol de Nachó dio el triunfo a los de Dani Vidal.

No pudo empezar mejor la temporada para el conjunto grana, pues en el minuto 4 Nacho González marcó el primer gol del encuentro al rematar el primer saque de esquina botado por Borja Martínez. Poco después doble ocasión del equipo tarraconense a cargo de Andy y Marc Fernández que evitó el meta gallego Diego García. En el minuto 20 de nuevo Andy puso a prueba al portero rival, y minutos después fue Pablo quien tuvo a su alcance el segundo gol. Antes del intermedio la ocasión fue para Jaume Jardí, con un remate desde fuera del área que atajó en dos tiempos el portero Diego García, y no se movió el marcador. En la segunda parte Jaume Jardí tuvo la primera ocasión de cabeza a centro de Andy, pero despejó el portero. Borja también probó con un tiro lejano rozando la cruceta, y Marc Fernández también tuvo el gol, pero Diego salvó con el pie. En el tramo final fue Pablo quien se encontró al meta, que volvió a evitar el gol. Solo al final el Arenteiro tuvo una ocasión de peligro sobre la meta de Parra, con una falta sin consecuencias.

No puntuó el Cornellà en Tajonar y se fue de vacio del primer partido de la liga por culpa de un solitario gol de Ander Yoldi en la segunda parte. Los de Gonzalo Riutort pudieron avanzarse en el primer acto tras varias ocasiones ante Valencia. En la primera parte el filial llegó con peligro por medio de Buján, pero no aciertó a rematar un buen centro desde la izquierda. La réplica la puso Eudald con un remate que salió fuera por poco, y Clau Mendes, que puso a prueba al meta Valencia poco después por dos veces. En la segunda parte los de Santi Castillejo tuvieron la posesión ante un equipo verde bien posicionado que no dejó huecos. Tenas tuvo el 0-1 con un remate alto, y la réplica fue de Jon García ante Rubén Miño, que minutos después no pudo hacer nada para evitar el gol de Ander Yoldi. Antes del final Mamor tuvo el tanto del empate, pero su remate flojo fue a las manos del portero.

Por último, el Sabadell debutará en el Stadium Gal de Irún. El equipo de Miki Lladó arranca la liga en Irún, y se desplazó con la idea de de traerse los tres puntos. El entrenador no podrá contar con Javi Gómez y Baena, que arrastran sanción de la temporada pasada, ni tampoco con Piñol y Naranjo lesionados.