Fútbol catalán
El Nàstic afronta 'el partido de la temporada'
Una victoria ante el Sevilla Atlético, ya descendido, situaría al equipo grana en una posición más favorable
Pablo Alfaro recupera a Óscar Sanz y Mángel Prendes
El Gimnàstic afronta este sábado en el Nou Estadi lo que Pablo Alfaro ha definido sin rodeos como "el partido de la temporada". A falta de solo cuatro jornadas y con el equipo en puestos de descenso, el técnico aragonés respira aliviado al recuperar a Óscar Sanz y Mángel Prendes.
Ambos futbolistas regresan tras cumplir sanción para blindar un centro del campo que echó de menos su físico en la pasada jornada ante el Cartagena. También vuelve a la lista el guardameta Toni Fuidias, aunque todo apunta a que Rebollo mantendrá la titularidad bajo palos.
Sin embargo, la enfermería grana no se vacía del todo. La nota negativa es la ausencia de Christos Almpanis, quien se cae de la convocatoria por unos problemas en el cuádriceps que le impiden ayudar al equipo en este momento crítico. El atacante griego se une a las bajas ya conocidas de César Morgado y Álvaro García.
Pese a las ausencias, Alfaro ha apelado a la "fortaleza mental" y al apoyo de un Nou Estadi que debe ser un fortín ante un filial sevillista que, aunque descendido, conserva el "gen competitivo" que tanto preocupa al preparador maño.
Hora: 16:15 h Footballclub | LaLiga+
Campo: Costa Daurada
Árbitro: Pablo Monterrubio
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