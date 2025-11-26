El Narcís Sala se queda pequeño

El Narcís Sala vivirá una de sus noches más grandes. El Sant Andreu ha anunciado que ya se han vendido 4.000 entradas para el duelo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Celta, que se disputará el jueves 4 de diciembre a las 21:00 horas y que será, como marca el formato actual, a partido único. La afición cuadribarrada ha respondido con una rapidez que confirma que el partido se acerca al sold out antes incluso de abrirse completamente la venta al público general.

Los socios y socias del Sant Andreu disfrutan desde el pasado 26 de noviembre de un periodo de compra exclusiva con precios reducidos. El sistema, diseñado para garantizar su presencia en un partido histórico, establece que cada carnet puede adquirir únicamente una entrada. Durante el jueves 27 de noviembre, aunque la venta se amplíe al público general, seguirán teniendo preferencia los abonados, siempre con el límite de un ticket por socio. La apertura total al público general no llegará hasta el día siguiente, y solo si quedan entradas disponibles.

La previsión, sin embargo, es clara: quedarán muy pocas. Con más de 5.000 socios y 800 niños y niñas de la cantera, el Sant Andreu cuenta con una masa social muy superior al aforo disponible para la Copa, lo que hace prever que la mayoría de localidades se agotarán antes de llegar al último tramo de venta.

La respuesta de la afición no sorprende a un club acostumbrado a llenar el estadio en las grandes citas, pero sí confirma el momento dulce que atraviesa la entidad. La visita del Celta, equipo de Primera División, ha elevado el entusiasmo en una hinchada que ve en la Copa del Rey una oportunidad para reivindicar el espíritu competitivo del Sant Andreu y revivir capítulos memorables de su historia reciente.

El choque, además, se celebrará en horario de máxima expectación, lo que ha contribuido a acelerar la compra de entradas. El club espera un ambiente volcánico, con un Narcís Sala convertido en una olla a presión desde el calentamiento.

Más allá del atractivo futbolístico, la cita con el Celta tendrá un simbolismo especial: será una nueva demostración del crecimiento social del Sant Andreu y de la conexión que mantiene con su barrio y con toda Barcelona. La combinación de un rival de Primera, un formato a partido único y una afición entregada ha convertido este encuentro en uno de los eventos deportivos más esperados de la semana.