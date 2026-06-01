El Narcís Sala se prepara para el exilio

El Ayuntamiento de Barcelona acelera los trámites para instalar césped natural y nueva iluminación de cara a la temporada 2026/2027, lo que obligará al club cuadribarrado a jugar sus primeros partidos como local lejos de su templo

El futuro ya se respira en el Narcís Sala, aunque el camino exigirá sacrificios inmediatos para la fiel afición de la UE Sant Andreu. Tras el compromiso firme alcanzado hace un mes con el Ayuntamiento de Barcelona, la maquinaria institucional ha metido la quinta marcha. El objetivo es directo y no admite esperas: transformar por completo el estadio para cumplir a rajatabla con las estrictas exigencias que la Real Federación Española de Fútbol impone para militar en la Primera RFEF. Durante las últimas semanas, se ha encadenando reuniones de planificación y recibiendo constantes visitas de los técnicos municipales encargados de diseñar el proyecto de sustitución de la superficie de juego.

La gran metamorfosis del feudo andreuense incluirá una nueva alfombra de césped natural de última generación y una renovación integral del sistema de iluminación, adaptada a las necesidades de las retransmisiones televisivas. Desde la entidad cuadribarrada se ha querido aplaudir públicamente la implicación del Institut Barcelona Esports (IBE), del Distrito y del propio Ayuntamiento, que han logrado hacer avanzar la licitación de las obras por la vía de urgencia.

La sintonía entre las partes es total y los plazos previstos se están cumpliendo con precisión suiza. En breves fechas, una vez definidos los detalles técnicos, el club y el consistorio desvelarán el cronograma definitivo del inicio de las obras. Sin embargo, esta necesaria evolución obligará al equipo a un exilio temporal a las puertas del curso 2026/2027.

La directiva ha confirmado que las primeras jornadas como locales se disputarán en un escenario alternativo todavía por concretar. La decisión final se tomará una vez que la RFEF sortee el calendario oficial; en ese momento, y en función de los rivales, se buscará la instalación que permita albergar al mayor número de espectadores posibles, sin descartar la opción de ir variando de campo según la jornada.

Para mitigar el impacto de este traslado forzoso, el Sant Andreu ha blindado a su vieja guardia. Los primeros 1.000 socios de la entidad y los denominados Socios Protectores disfrutarán de preferencia absoluta para acceder a estos partidos del exilio, un premio directo a su fidelidad incondicional durante los años más complejos de la historia reciente del club.