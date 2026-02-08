Fútbol catalán
Nacho Quintana confirma el bajón del Sabadell
Perdieron un duelo directo por el ascenso directo ante el Eldense
Los arlequinados encajaron dos tantos por segunda semana consecutiva
Isaac Fandos
El Sabadell cayó en Elda y confirmó su mala dinámica con solo dos puntos de nueve posibles, en un momento en el que podría abrir brecha ante un Atlético Madrileño que también se encuentra encallado. Además, el Eldense se coloca a tres puntos y se confirma como uno de los aspirantes al ascenso directo.
Los locales se adelantaron pronto en el marcador, con un tanto de Nacho Quintana que evidenció la pérdida reciente de confianza en la faceta defensiva arlequinada, después de ser su gran baluarte durante esta temporada.
Las posesiones fueron alternas durante la primera mitad, marcada por la intensidad y las constantes faltas de ambos equipos que rompieron el ritmo del juego.
Fuoli salvó al Sabadell en la ocasión más clara de los locales, y en una buena acción por banda derecha Genar Fornés entró con todo e igualó el encuentro.
El partido se abrió por completo con la igualdad en el marcador, y fue el Eldense quien acabó por llevarse el gato al agua. Nacho Quintana, en una jugada embarullada, marcó el segundo.
Los arlequinados pidieron un penalti en el descuento, sin fortuna.
