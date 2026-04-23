Nace la plataforma Salvem el Narcís Sala

La euforia por el ascenso de la UE Sant Andreu a Primera Federación se ha topado de frente con un obstáculo burocrático y estructural: el césped del Narcís Sala. Ante la exigencia de la RFEF de competir sobre superficie natural en la categoría de bronce, la afición ha pasado a la ofensiva con la creación de la plataforma «Salvem el Narcís Sala». Este movimiento vecinal y social nace con un objetivo único: garantizar que el club cuatribarrado no se vea obligado a abandonar su feudo histórico por la falta de adecuación de las instalaciones municipales.

El colectivo ha lanzado un manifiesto directo al Ayuntamiento de Barcelona y al alcalde Jaume Collboni, reclamando la inversión necesaria para la transformación del terreno de juego. "Estamos dispuestos a emprender todas las acciones de movilización necesarias", advierten desde la plataforma, que ya cuenta con el respaldo de una masa social movilizada tras el éxito deportivo ante el Reus FC Reddis. El presidente Manuel Camino ya dejó clara la postura institucional, pero ahora es el pueblo de Sant Andreu quien lidera la presión en las calles y redes sociales.

La plataforma subraya que el Narcís Sala es el corazón del barrio y que un exilio forzado dañaría irreparablemente el tejido social de la zona. Con el reloj corriendo en contra para la temporada 2026-27, la campaña «Salvem el Narcís Sala» se posiciona como el interlocutor crítico frente a la administración pública, exigiendo compromisos firmes para que la casa andreuense cumpla con los estándares de la élite del fútbol federado.