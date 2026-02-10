La mutación del Manresa

El fútbol suele ser un deporte de inercias, y la del CE Manresa ha decidido girar de forma radical para convertir el Congost en un territorio inexpugnable. Aquel equipo que inició el curso de forma errática, cosechando mejores botines lejos de casa que ante su propia gente, ha completado una metamorfosis táctica y emocional que lo sitúa de lleno en la lucha por el trono del Grupo V de Tercera Federación. La victoria ante el CF Vilanova es el símbolo de una racha imponente de cinco jornadas sin conocer la derrota en su feudo, sumando 11 de los últimos 15 puntos posibles.

Lo que antes era un campo donde los rivales rascaban puntos con relativa facilidad —apenas una victoria en los dos primeros meses de liga— se ha transformado en una muralla donde el Sector Rojo vuelve a rugir. Los datos no engañan: los bagencs han pasado de una discreta lucha por los puestos de privilegio a mirar a los ojos al Badalona y al Cornellà en la pugna directa por el ascenso directo.

Este cambio de tendencia ha equilibrado un balance goleador que, hasta hace poco, era superior a domicilio, donde el equipo suma 22 tantos frente a los 11 logrados en su estadio. Sin embargo, la madurez defensiva mostrada por el bloque de Sergi Trullàs ha permitido que el Congost sea ahora el trampolín hacia el liderato. Tras tumbar a rivales de la zona noble como el Vilassar de Mar y la Montañesa, y frenar al Cornellà, el calendario se abre ahora como una oportunidad de oro para dar el golpe definitivo. Con las próximas citas ante el Europa B, Can Vidalet, Vic y Cerdanyola, el Manresa tiene en su mano la posibilidad de consolidar esta nueva solidez local y establecerse como el gran candidato.