El muro del Manresa

Óscar Pulido detuvo cuatro de los siete penaltis que le lanzaron en la tanda decisiva del Trofeu Vila de Gràcia 2026. Con esa exhibición el portero y capitán del CE Manresa regaló el título a su equipo frente al Europa. La afición gracienca le ovacionó al final del partido. Pulido se llevó el trofeo de campeón y el premio al mejor jugador del encuentro.

Nacido el 30 de mayo de 2000 en Manresa, nunca ha vestido otra camiseta que no sea la del Congost. Lleva ya 166 partidos oficiales con el primer equipo. En esos 166 encuentros ha encajado exactamente 166 goles. Una cifra que refleja su regularidad y su presencia casi ininterrumpida bajo los palos.

Ha renovado hasta junio de 2027 y afrontará su séptima temporada como profesional. Es el capitán, la insignia y el referente del vestuario manresano. Sus compañeros y aficionados le llaman “El Santo” por sus paradas salvadoras.

En octubre de 2025 alcanzó las 50 porterías a cero con el club. Siempre ha defendido la portería del Manresa, desde las categorías inferiores hasta la Tercera Federación.

Su trayectoria es un ejemplo de fidelidad en el fútbol actual. Cada temporada suma más minutos y más protagonismo. Los cuatro penaltis parados ante el Europa son solo el último capítulo de una carrera construida partido a partido. Pulido no solo para, también lidera. El Manresa sabe que mientras él esté bajo los palos tiene un muro y un símbolo. 166 partidos, 166 goles encajados y una entrega absoluta al club de su ciudad.