Una muralla en Nou Barris

La Montañesa vive un momento dulce y se ha ganado por derecho propio un lugar entre los equipos más fiables del campeonato. El conjunto de Àlex Vizuete se ha convertido, junto al Badalona, en el menos goleado de la categoría, con solo ocho tantos encajados tras catorce jornadas. Los números refuerzan la identidad del equipo: ocho porterías a cero, una fiabilidad defensiva sostenida y una estructura competitiva que le ha permitido enlazar cuatro partidos sin conocer la derrota.

El bloque amarillo ha sabido absorber golpes puntuales. De los ocho goles recibidos, cinco llegaron en apenas dos encuentros —tres del San Cristóbal en la quinta jornada y dos del Vilassar en la séptima—, lo que subraya la solidez general del equipo a lo largo del curso. Desde entonces, la reacción ha sido contundente: concentración, orden, trabajo sin balón y un compromiso coral que ha permitido que la Montañesa crezca sin renunciar a su esencia.

En la portería, Vizuete ha encontrado doble seguridad. Eric Fernández ha firmado nueve apariciones con solo cinco goles encajados, mientras que Josep Garcia, en cuatro encuentros, ha concedido apenas tres. La competencia y el nivel individual en la meta explican buena parte del rendimiento colectivo, respaldando un sistema defensivo cohesionado que sabe sufrir y neutralizar a los rivales.

La racha, unida a las sensaciones crecientes, mantiene a la Montañesa en dinámica positiva y alimenta la ambición de un grupo que quiere mirar hacia arriba sin perder el equilibrio. Vizuete subraya la importancia del trabajo silencioso, el orden táctico y el carácter de un vestuario que ha hecho de la solidez su seña de identidad. Con la portería blindada y confianza de sobra, la Montañesa apunta a seguir escribiendo un capítulo de resiliencia y aspiración.