Fútbol catalán
Muere Miquel Arroyos, expresidente del Sabadell
Fue el presidente durante el 1996 y el 2002
Ganó el título de Copa Federación en el 2000
Isaac Fandos
Duelo en el Centre d’Esports Sabadell por la pérdida del expresidente entre 1996 y 2002 Miquel Arroyo. El mandatario lideró uno de los mejores Sabadell de la historia, el que consiguió el título de Copa Federación en el año 2000, así como la disputa del play-off de ascenso a Segunda División de la campaña 2000-2001.
Además, también formó parte de la junta directiva de Joan Soteras, así como de la de Keisuke Sakamoto cuando el Sabadell militó en Segunda División, y ejerció como delegado comarcal del Vallès Occidental en la FCF.
El CE Sabadell declaró jornada de luto por su pérdida.
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