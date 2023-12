Moyano cree en la permanencia del Sabadell

El Sabadell ya ha vuelto al trabajo. Hace ya dos días que los futbolistas de Óscar Cano están quemando los turrones y entre ellos se encuentra Antonio Moyano. El centrocampista, uno de los pilares del equipo y siempre titular con el técnico, cree en la salvación del equipo.

“Hacían falta estos días para desconectar y aislarnos de los últimos partidos. Estamos convencidos de que sacaremos la situación adelante. Somos conscientes de cómo estamos y debemos sacar los tres puntos contra el Tarazona sí o sí", dijo Moyano en ‘Ràdio Sabadell’.

“Personalmente, me siento bien a pesar de que no se hayan dado los resultados. Siempre se puede mejorar, pero lo doy todo en el campo y estoy con ganas de seguir ayudando. En el centro del campo estoy cómodo en la posición que me toque, jugaré donde el entrenador lo crea oportuno y donde crea que puedo ayudar más”, añadió el futbolista.

Se esperan movimientos en el Centre d’Esports este mercado, algo que celebra Moyano. “Todo lo que venga a aportar nos ayudará, así que encantado de que haya refuerzos si vienen a sumar. La ilusión y las ganas van por encima de todo y para lo que venga y eso contagiará a los demás”, aseveró.