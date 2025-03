Movillla: "No es un partido trampa"

El Sabadell juega el domingo ante el colista impulsado por la inercia de su buena racha y con la oportunidad de acceder a la quinta o cuarta plaza, aunque no dependa aún de sí mismo. Un partido trampa ante el Mallorca B, que para David Movilla es el más importante: "Con 44 puntos, habiendo tenido una victoria en 14 partidos y un 0-4, no existe partido trampa. Es una nueva oportunidad para apretar el acelerador. Sabemos de la dificultad del partido. Para nosotros sólo existe el Mallorca B, no pensamos en otra cosa. Todo lo que nos quite la atención del partido del domingo nos penalizará. Mallorca, Mallorca y Mallorca, nada más. Si no hemos sido capaces de ganar tres partidos seguidos hasta la semana pasada, tampoco hemos ganado un cuarto".

Por otra parte, el ritmo de entradas para el partido ante el Mallorca B sigue muy activo, con más de 600 entradas vendidas y, también para el partido de la próxima jornada frente al CE Europa, para el que ya se han vendido casi doscientas y donde se prevé un importante desplazamiento de aficionados del equipo arlequinado, más aún si el equipo consigue la cuarta victoria consecutiva.