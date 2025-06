Movilla no seguirá en el Sabadell

La historia se repite y David Movilla no será el entrenador del Sabadell en Primera RFEF. Lo mismo que le sucedió hace un año en el Zamora, que aunque en otras circunstancias, tampoco siguió después de una temporada muy convulsa en el equipo zamorano.

La no continuidad de David Movilla en Sabadell era un secreto a voces casi desde el mismo momento en el que el equipo arlequinado consiguió el ascenso después de superar al UCAM Murcia.

Eran conocidas las desavenencias entre el técnico de Barakaldo y la directiva arlequinada, unas diferencias que no se han podido solucionar y que después de varias reuniones con la propiedad del club, encabezada por Adam Rothstein, concluyó con la decisión de este de no ofrecerle la renovación. El Sabadell le agradeció su trabajo en el comunicado donde anunciaba la desvinculación.

David Movilla llegó para sustituir a David Català después de que el ilusionante proyecto del Sabadell no despegara. Y aunque Movilla llegaba avalado por sus éxitos, sus principios no fueron nada alentadores, hasta el punto de que el equipo no mejoró en absoluto y el ascenso parecía esfumarse. Pero el equipo reaccionó en Olot y firmó una sobresaliente recta final con siete victorias en los últimos nueve partidos que le permitieron acceder a la fase de acenso, eliminando al Eibar B y al UCAM Murcia. Pero mientras el Sabadell mejoraba, su relación con la directiva se deterioraba y también con una parte de la plantilla. De hecho, después de conseguir el ascenso, dejó una frase que desvelaba la situación: “Nunca he tenido tantas dificultades”.

El futuro de Movilla podría estar ahora en el Unionistas, mientras que el principal candidato para sustituirle en el Sabadell es Ferran Costa, al que conoce muy bien el director técnico Lucas Viale después de haber coinicidido en el Badalona Futur la pasada temporada, justo antes de que el técnico se fuera al Andorra en las últimas jornadas. Como alternativa suena también el nombre del exarlequinado Miguel Álvarez.