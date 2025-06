Movilla, especialista en ascensos

David Movilla ha devuelto al Sabadell a Primera RFEF con un ascenso muy trabajado que sin embargo no es garantía de su continuidad en el banquillo arlequinado. El técnico vasco ha vuelto a confirmar que es un especialista en ascensos, así que, de no seguir en la Nova Creu Alta, no le faltarán ofertas.

Nacido en Barakaldo hace 44 años, David Movilla lleva casi veinte temporadas entrenando con una hoja de servicios impecable repleta de éxitos. Comenzó en el SD Leioa, club al que llevó desde el fútbol territorial vasco a la Segunda 'B' en nueve temporadas. Su siguiente equipo fue el Barakaldo, con el que disputó una promoción de ascenso a Segunda División después de terminar la liga en segunda posición.

De ahí pasó al Zamora, club en el que estuvo en dos etapas dejando una profunda huella. Consiguió un ascenso a Segunda 'B' y la clasificación a la Primera Federación cuando se creó la nueva categoría. También en esta categoría dirigió al Real Unión de Irún. Su última etapa en un banquillo fue la pasada temporada en el Zamora, con el que ascendió a Primera Federación en el playoff.

Fue en el Zamora CF donde más tiempo estuvo, con un 60% de victorias y dos ascensos y medio. El entrenador de Barakaldo se despidió del club zamorano tras dos etapas con un balance de 146 encuentros y solo 29 derrotas.

En su primera temporada se quedó a un gol del ascenso, tras llegar en la jornada siete. Pero en la siguiente temporada logró subir a Segunda División B y acceder a Primera Federación en la campaña de la reestructuración de las categorías y pelear por el ascenso a Segunda A en ese mismo curso.

En su última temporada en Zamora, la de su regreso, Movilla se despidió con un ascenso por la vía del play off en un contexto institucional adverso y con unos impagos que se prolongaron durante cuatro meses. En definitiva, dos ascensos y medio en cinco temporadas, si se cuenta como parcial el de la clasificación para Primera Federación en la 2020-2021.

Con su reciente ascenso con el Sabadell, David Movilla se convirtió en el primer entrenador que ha logrado en apenas un año conseguir dos ascensos a 1°RFEF con dos equipos distintos, Zamora y Sabadell.

El técnico tomaba las riendas del equipo el pasado 20 de enero tomando el relevo de David Català y de Conrad García. Finaliza la temporada con un balance de nueve victorias en 19 partidos.