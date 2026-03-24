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Fútbol catalán

Motoso, nuevo entrenador de la UE Castelldefels

El ex técnico del Prat sustituye a Jorge Sánchez en el banquillo del equipo marinero

“El equipo está muy compensado, pero hay que agitarlo para recuperar la confianza de los jugadores”

Motoso Castelldefels

Motoso Castelldefels / @uecastelldefels

SPORT.es

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Miquel Motoso ya manda en Els Canyars con un objetivo urgente: frenar la caída libre del Castelldefels. Tras la destitución de Jorge Sánchez, el ex del Prat asume el banquillo con solo seis jornadas por delante para meter al equipo en el play-off.

Pese a que el conjunto marinero todavía ocupa la quinta plaza, la racha de tres derrotas consecutivas ha encendido todas las alarmas en el club, que ha buscado en Motoso un perfil exigente capaz de reactivar a una plantilla bloqueada en el momento clave de la temporada.

El nuevo técnico no llega con planes a largo plazo, sino con una receta directa de “agitación” inmediata. “El equipo está muy compensado, pero hay que agitarlo para recuperar la confianza de los jugadores”, ha reconocido Motoso en su presentación. Su prioridad absoluta es tocar la fibra psicológica del vestuario antes que implementar grandes cambios tácticos, ya que el margen de error es inexistente. El Castelldefels necesita sumar de tres cuanto antes para proteger su posición de privilegio y recuperar lo que ha perdido en el último mes.

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El estreno de la “era Motoso” será este domingo ante el Manlleu. El estadio de Els Canyars debe volver a ser un fortín . Con solo 18 puntos en juego, el nuevo entrenador sabe que no hay tiempo para procesos lentos.

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