Morgado, tercer fichaje del Nàstic

El Gimnàstic sigue reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada. El defensa César Morgado Ortega (Barcelona, 26 de enero de 1993), que llega libre tras acabar contrato con el Andorra, firma un contrato hasta junio de 2026, con una temporada opcional, ha sido el último en llegar tras los fichajes anteriores del también defens David Alba y del centrocampista Mangel.

Morgado llega a Tarragona después de finalizar su vinculación con el FC Andorra, con el que consiguió el ascenso a Segunda División. El central debutó oficialmente con el Córdoba CF B y, desde entonces, se ha ido nutriendo de experiencia en distintos equipos, sumando un total de 298 partidos oficiales entre Segunda B y Primera Federación.

Ha defendido los escudos del Mérida AD, Cultural Leonesa, Villanovense, Valencia Mestalla, CD Badajoz, CE Sabadell FC y CD Lugo en la categoría de bronce del fútbol español. Fue en el Badajoz donde jugó más partidos, 85, anotando seis goles, en tres temporadas.

La tercera incorporación del mercado de fichajes destaca por su liderazgo en la retaguardia, mostrándose contundente en el juego aéreo y también en las disputas con los rivales, sobresale por su calidad con la pierna izquierda y capacidad asociativa. El jugador se integrará en la dinámica del primer equipo en el inicio de la pretemporada.

Morgado comenzó siendo pieza clave para Ferran Costa en el conjunto andorrano, disputando trece de las primeras catorce jornadas como titular pero una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, sufrida ante el Unionistas, lo dejó inactivo durante casi dos meses y cuando ya estaba con el alta, la pareja formada por Alende y Bomba, en un gran estado de forma, le impidió regresar al once inicial. No volvió a tener minutos hasta la jornada 30 y solo fue titular en la 37, en la derrota en casa ante el Sestao. En la fase de ascenso no tuvo participación, aunque vivió el histórico salto a Segunda en El Toralín. En total, jugó diecinueve partidos de Liga y uno de Copa del Rey con el equipo tricolor.