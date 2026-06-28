Moreno y Ortega también se despiden del Sabadell

El Sabadell continúa inmerso en una profunda reestructuración de su plantilla de cara a la próxima temporada. Tras confirmarse las salidas de Segura, Alan Godoy y Astals, el club arlequinado ha sumado dos nuevas baja en su proyecto deportivo.

El centrocampista Jordi Ortega no renovará su contrato y se despide de la Nova Creu Alta tras un año muy discreto. El pivote castellonense llegó el pasado verano procedente de la cantera del Villarreal con la etiqueta de futbolista prometedor.

Sin embargo, su historial médico sembraba dudas debido a varias lesiones graves que habían frenado su progresión en años anteriores. Afortunadamente, el futbolista del Grau ha vivido una campaña tranquila y no ha pisado la enfermería.

A pesar de estar disponible, Ortega nunca logró ganarse la confianza del cuerpo técnico ni entrar en los planes principales. Su participación en la competición liguera ha sido testimonial, sumando apenas 84 minutos repartidos en tres encuentros.

Su única titularidad en el campeonato doméstico se produjo en el exigente feudo de la Unión Deportiva Ibiza. El escenario donde tuvo mayor continuidad fue la Copa Catalunya, torneo en el que disputó cuatro partidos, dos como titular. En dicha competición firmó su mejor momento al marcar el primer gol arlequinado en el derbi frente al Terrassa.

Aquel tanto encarriló un empate agónico que posteriormente certificaría su compañero Alan Godoy en la última acción.

También causa baja Xavi Moreno, extremo que había llegado en calidad de préstamo por el Real Valladolid y que disputó la segunda vuelta con el equipo arlequinado dejando para el recuerdo el cuarto gol que marcó en el partido que supuso el ascenso ante el Zamora.

El torrellense, muy útil para Ferran Costa, firmó el último gol de la histórica temporada del Sabadell después de disputar dieciocho partidos y de facilitar dos asistencias ante el Tarazona y frente al Europa.