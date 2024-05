Montori, héroe inesperado del CE L'Hospitalet

Ander Montori se convirtió en el héroe del Hospitalet con dos goles para superar al Prat en un partido que se fue a la prórroga. El delantero navarro despertó cuando más falta hacia y plasmó su acreditada condición de goleador, que sin embargo no había manifestado esta temporada, en la que solo había marcado un gol, el pasado 3 de marzo en la goleada en el campo del Mollerussa (2-5), en 22 partidos, desde que se incorporó al equipo ribereño en enero. Albert López, Óscar Gómez, Sanku, Lobato y Sehou Sarr habían estado por delante suyo.

A Ander Montori siempre se le recordará por haber sido el pichichi nacional en Tercera División en la temporada 2021/22. El ariete de Pamplona anotó seis goles con la camiseta del Antequera en un total de 31 partidos disputados, 14 de ellos como titular.

En enero de 2024 Montori recaló en el Hospitalet procedente de la Mutilvera, de 2ªRFEF. Con una larga trayectoria en Tercera División, donde había marcado un total de 101 goles en 169 partidos, también jugó en el Atlético Cirbonero, Haro Deportivo, CD Calahorra, UCD Burdalés y AD San Juan, Antequera, Mutilvera y Llosetense.

Montori empezó el partido ante el Prat en el banquillo y salió como revulsivo en el 64 sustituyendo a Óscar Gómez. Fue en la prórroga cuando el navarro sacó a relucir su instinto goleador para marcar en los minutos 108 y 118 y dar el pase a su equipo.

El delantero espera seguir marcando más goles: "Tenía muchas ganas porque se me resistían los goles pero trabajando han llegado y no los cambio por todos los que no metí antes. Esperemos que me queden más goles para la siguiente eliminatoria. Hemos trabajado muy bien y nunca bajamos los brazos".

Joan Sánchez, técnico del Hospitalet, por su parte, reconocía lo difícil que había sido la eliminatoria: "Sabíamos que era cuestión de tiempo. Ellos nos han tapado en el centro del campo. Cuando ha entrado Cristian hemos podido jugar más entre líneas". Y con respecto al próximo rival: "El Badalona es un equipo muy complicado y si ha llegado hasta aquí es por algo".