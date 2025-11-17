Montjuïc abraza la solidaridad: "Las palabras se tienen que demostrar con actos como el de mañana"

El Estadi Olímpic Lluís Companys se engalana para acoger este martes un partido histórico entre Catalunya y Palestinaque va mucho más allá del fútbol. Será un acto solidario, de unión y compromiso social, pues la recaptación del encuentro y todos los beneficios de la campaña Act X Palestine se destinarán íntegramente a las necesidades del pueblo palestino: ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza, justicia y fin de la impunidad y cultura como resistencia.

24 horas antes de la cita, los dos seleccionadores pisaron el césped del Lluís Companys para hacer el protocolario saludo e intercambio de camisetas. El técnico de Granollers, Gerard López, y el seleccionador palestino, Ehab Abu Jazar, charlaron durante unos minutos y compartieron impresiones sobre un partido que se prevé emocionante. La entidad Act X Palestine extendió 400 camisetas blancas sobre el verde para simbolizar los 400 futbolistas palestinos que perdieron la vida.

Más de 26.000 almas

"Teníamos prevista una asistencia de entre 20.000 y 25.000, pero esperamos llegar a 30.000. Inicialmente contemplábamos abrir solo la primera grada, aunque ya se está considerando habilitar parte de la segunda, el segundo anillo de Montjuïc, lo que sería lo ideal", compartió un ilusionado Gerard López en la previa de un duelo que tendrá una doble dimensión: solidaria y deportiva. El combinado catalán venció a Costa Rica por 2-0 en el marco del 125º aniversario de la Federació Catalana de Futbol y disputará su segundo compromiso de este 2025 ante la selección de Palestina.

Gerard López y Ehab Abu Jazar estrecharon lazos en Montjuïc / Valentí Enrich

"El País Vasco dio ejemplo el pasado sábado en San Mamés. Estoy convencido de que mañana, en Montjuïc, viviremos una gran fiesta solidaria del fútbol catalán", añadió el preparador catalán, que explicó que "llevo puesto este pañuelo porque el seleccionador palestino me lo ofreció como detalle y, evidentemente, por respeto y creencia lo debía llevar en este presentación oficial. Las palabras se tienen que demostrar con actos como el de mañana".

"Solo podemos contar con jugadores que juegan fuera de Palestina"

Ehab Abu Jazar lamentó la imposibilidad de volver a disfrutar del campeonato futbolístico en Gaza y relató que "hay cuatro jugadores de la plantilla de la Franja de Gaza - además de él -" y que ahora mismo los integrantes de la selección están compitiendo en campeonatos distintos alrededor de Palestina". "Lamentablemente, es casi imposible salir de la Franja de Gaza, que está bajo el control del ejército israelí. Antes de la guerra teníamos varios jugadores en el campeonato local, también en Gaza, que podían representar a Palestina, pero en este momento solo podemos contar con aquellos que juegan fuera de Palestina".

Ehab Abu Jazar, seleccionador de Palestina, en la previa del partido frente a Catalunya / Clàudia Espinosa

En la convocatoria inicial anunciada por el seleccionador catalán, Gerard López, figuraban el pivote azulgrana, Marc Bernal, Ramon Terrats, Jofre Carreras, Antoniu Roca y Àngel Fortuño - en representación del Espanyol - o los futbolistas del Girona, Arnau Martínez, Àlex Moreno y Joel Roca, además de otros tantos jugadores de Primera División.

Los dos defensas 'gironins', sin embargo, se cayeron de la lista debido a la inoportuna lesión de Daley Blind y el técnico de Granollers citó a Ilie Sánchez, actualmente en el Austin de la MLS, y Arnau Campeny, del Europa, para completar la convocatoria.