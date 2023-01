El Mollerussa veta a sus aficionados que se pelearon en Manresa

Algunos de los integrantes de su peña Urba's13 ocasionaron una pelea con los de la Pirinaica y el club ha actuado con dureza El diario 'Segre' explica que el conjunto leridano ha decidido prohibir la entrada a los que ha podido identificar a los partidos en casa

El Mollerussa ha actuado tras los incidentes sucedidos entre algunos de sus aficionados con otros de la Pirinaica de Manresa. Según el diario 'Segre', el conjunto leridano ha decidido vetar a los que ha podido identificar durante lo que queda de liga en los partidos en casa.

La junta directiva del club lo acordó en una reunión extraordinaria y el presidente del Mollerussa, Jaume Vallverdú, reconoció al citado medio que los hechos eran "graves" y que por eso han optado por aplicar "la máxima sanción" del protocolo del club.

No obstante, el máximo mandatario también opinó que la Pirinaica tenía parte de la responsabilidad. "No tomaron ninguna medida de seguridad y no deberían haber permitido la entrada en el bar de los seguidores del Mollerussa una vez finalizado el partido y menos vendiendo alcohol", valoró.

'Nació Manresa' fue quien arrojó luz sobre el caso de la pelea, en el que un aficionado local tuvo que recibir cinco puntos de sutura cerca del ojo y al menos dos aficionados y un jugador de la Pirinaica presentaron denuncia ante los Mossos d'Esquadra por los golpes recibidos.