El Mollerussa, único líder en ganar de los tres en Primera Catalana

En el grupo 1 L'Escala no pasó del empate con el Can Gibert (0-0) El Reus Reddis, en el 3, cede el liderato al Valls tras no poder con el Martorell

La jornada 15 dejó la segunda jornada sin ganar del líder del grupo 1, un L'Escala que volvió a jugar como local en Vilamalla tras no estar listo todavía el Nou Miramar. Los de Arnau Sala se encallaron ante el Can Gibert que se llevó un sabroso punto tras aguantar los ataques del líder (0-0), que sacan 5 puntos al Granollers, que es ahora el segundo tras su triunfo ante el Manlleu por 2-0 y la sorprendente derrota del Figueres en Mollet por 1-0.

En el grupo 2 ganaron los dos primeros, Mollerussa y Atlètic Lleida y perdió el tercero, Rubí, en Badalona ante la Unificación Llefià. De este modo el líder de Jordi Cortés, que ganó al San Mauro por 2-1, sigue con tres puntos de renta sobre el cuadro de Josep María Turull, que ganó el sábado al Sant Cugat por 1-0. Así las cosas ahora el Rubí queda a 4 puntos del Atlètic y a 7 del líder.

En el grupo 3 cambió en la primera plaza, pues el Valls es el nuevo inquilino tras golear el sábado en Cambrils por 0-6, mientras que el Reus Reddis no pudo ganar a un Martorell que le plantó cara y empató 2-2. De esta manera ahora los dos equipos tarraconenses igualan arriba con 33 puntos, y sacan 3 al Santfeliuenc, que venció a El Catllar a domicilio por 1-3 y sigue aspirando al regreso a Tercera.