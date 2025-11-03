El Mollerussa cesa a Parcerisas

El Mollerussa ha decidido poner fin a la etapa de Kiku Parcerisas como entrenador del primer equipo tras la contundente derrota sufrida en Terrassa ante el San Cristóbal (6-3), un resultado que ha precipitado los acontecimientos. El entrenador llegó el pasado mes de marzo para tomar el relevo de Moha y logró salvar al equipo del descenso. Pese al hat-trick de Marc Scuri, el equipo mostró una fragilidad defensiva alarmante y encajó una de las derrotas más duras en lo que va de temporada.

El club ha hecho oficial la destitución mediante un comunicado en el que expresa su agradecimiento al técnico por su “profesionalidad, dedicación y compromiso durante estos meses”, y le desea “mucha suerte en su futuro personal y profesional”.

El ciclo de Parcerisas se cierra con un balance de cinco empates y cuatro derrotas, sin haber logrado aún ninguna victoria en la presente campaña. El técnico, visiblemente afectado tras el encuentro, reconoció los errores de su equipo: “Sabíamos del peligro de las segundas jugadas y hemos estado muy mal en nuestra área. Hemos perdido los duelos y ha sido una sangría defensiva. La afición no se lo merece”.

La directiva del Mollerussa busca ahora un revulsivo en el banquillo que devuelva la confianza y la estabilidad a un grupo que ha perdido frescura y moral con el paso de las jornadas. En los próximos días se anunciará el nombre del nuevo entrenador que intentará reconducir la situación antes del decisivo duelo ante el Can Vidalet, donde el club espera iniciar una nueva etapa con mejores sensaciones.