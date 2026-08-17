El Molinón da la bienvenida al Sabadell

El CE Sabadell se prepara para su regreso al fútbol profesional con un estreno exigente: visitar al Sporting de Gijón. En la previa del encuentro, Ferran Costa ofreció una rueda de prensa en la que dejó claro que la plantilla actual no es la definitiva y que el club sigue trabajando en el mercado. “Vamos con un número de jugadores reducido. Habrá muchos cambios antes de que se cierre el mercado”, afirmó el técnico.

Costa explicó que hay que distinguir entre los futbolistas que llegaron a tiempo, los que se incorporaron más tarde y aún no están en su mejor momento físico, y los lesionados (Javi, Pipa y Alain). “A medida que avance la competición el equipo se irá cohesionando y tendremos más posibilidades”, añadió.

Sobre la preparación, el entrenador restó importancia a las diferencias entre categorías: “El proceso es el mismo. Nos acercamos a lo que buscamos y luego contrarrestamos al rival. Siempre vamos por delante. Lo único que cambia es la confección de plantilla, que a estas alturas no está cerrada”.

Costa describió el estado de ánimo del grupo como de “ilusión realista”. Recordó que la liga será larga y exigente, con rivales históricos, pero reivindica el peso del Sabadell: “El más histórico somos nosotros y no lo podemos olvidar. Tenemos un gran reto delante. Estamos avanzando rápido”.

El objetivo de la temporada, según el técnico, es claro: estabilizar al club en el fútbol profesional. “Debemos ganarnos el respeto de la categoría. Las diferencias económicas son muy grandes. Hay que construir al equipo en base a la unidad, identidad y sentimiento, que hizo que la Nova Creu Alta se quedara pequeña”.

La pretemporada no ha sido sencilla. Sin estadio propio, con cambios constantes de vestuarios y sin toda la plantilla disponible, Costa la ha transformado en una oportunidad: “Para muchos esto es un problema, pero para nosotros ha sido una oportunidad para llegar preparados. Cuando vuelva la Nova Creu Alta nos ayudará mucho, sobre todo para la adaptación de los nuevos jugadores”.En cuanto al estilo de juego, el entrenador fue rotundo: “El estilo representa a nuestra afición. Hay que proteger eso por delante del resultado”.

Puso como ejemplo los playoffs, donde el Sabadell remontó dos eliminatorias tras perder las idas, con un parcial de 7-0 en casa. “Es innegociable que debemos ser agresivos y que tenemos que ir a buscar al rival”.

Por último, Costa lanzó un mensaje a la afición: “Que la ilusión dé pie a la constancia. Tenemos de los tres límites salariales más bajos, pero vamos a competir igual. Con toda la ilusión y sin miedo a nadie. Los objetivos son ver la Nova Creu Alta llena y que los días de frío y lluvia el campo se llene más que la temporada pasada”.

Sporting-CE Sabadell

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Abraham Domínguez

El Molinón